Bernreiter vermutet technische Ursache des Zugunglücks

03.06.2022 22:00 Uhr

Garmisch-Partenkirchen: Nach dem Zugunglück in Burgrain laufen die Bergungsarbeiten auf vollen Touren. Die entgleisten und umgestürzten Waggons sollen angehoben werden. Dann erst wird sich zeigen, ob es darunter weitere Opfer gibt. Bisher wird davon ausgegangen, dass bei dem Unglück vier Menschen ums Leben gekommen sind, die Polizei spricht inzwischen von 30 Verletzten. Einige Menschen würden noch vermisst. Bei einem von Garmisch-Partenkirchen in Richtung München fahrenden Regionalzug waren mehrere Waggons entgleist und umgestürzt. Die Ursache ist noch unklar. Bayerns Verkehrsminister Bernreiter sagte dem BR, da es keine anderen Beteiligten gab, müsse man von einer technischen Ursache ausgehen, entweder am Zug oder am Gleis. Etwa 500 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Fahrgäste zu retten und zu versorgen. Innenminister Herrmann dankte den Helfern von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Bahnstrecke dürfte längere Zeit gesperrt bleiben. Weil auch mehrere Straßen, wie die A95 gesperrt sind, gibt es in der Region erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2022 22:00 Uhr