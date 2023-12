Bernreiter sieht Verantwortung für Bahnprobleme beim Bund und der DB

München: Nach dem heftigen Wintereinbruch am Wochenende ist der Bahnverkehr im Süden Bayerns noch immer aus dem Tritt. Im Großraum München ruft die Bahn weiter dazu auf, Reisen möglichst zu verschieben. Bayerns Verkehrsminister Bernreiter sieht die Verantwortung für die Lage vor allem beim Bund und der Deutschen Bahn. Diese seien für das Streckennetz zuständig. Bernreiter sagte dem BR, für die Staatsregierung sei da gar kein Eingreifen möglich. Tatsache sei aber, dass es zum Beispiel an Schneepflügen für die Gleise und Reparaturzügen für Oberleitungen gefehlt habe. So habe es allein 80 Oberleitungsschäden im bayerischen Netz gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 09:00 Uhr