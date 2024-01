Bernreiter fordert Handeln des Bundes beim Wohnungsbau

München: Der bayerische Bauminister Bernreiter fordert die Bundesregierung auf, beim Wohnungsbau zu handeln. Die Baukosten müssten durch niedrigere Standards runter, so der CSU-Politiker im BR-Interview. Aus seiner Sicht sind auch Sonderabschreibungen für den Mietwohnungsbau, für selbst genutzten Wohnraum und für die Sanierung von Wohnanlagen nötig. Vorher war eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bekannt geworden, wonach dieses Jahr in Deutschland nur etwa 265.000 neue Wohnungen gebaut werden dürften. Die Bundesregierung peilt grundsätzlich 400.000 neue Wohnungen pro Jahr an.

