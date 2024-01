Bernreiter fordert Bahn und GDL zu Verhandlungen auf

München: Bayerns Verkehrsminister Bernreiter fordert im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn eine Rückkehr an den Verhandlungstisch - sowohl vom Konzern als auch von der Lokführergewerkschaft GDL. Der CSU-Politiker hat im BR-Interview gesagt, dauernd zu streiken sei keine Lösung. Gleichzeitig warf Bernreiter die Frage auf, ob es sinnvoll sei, die Arbeitszeit verkürzen zu wollen und deutlich mehr Geld zu fordern, wenn Lokführer in ganzen Bereichen fehlten. Wegen des Lokführerstreiks ist heute im Fernverkehr nur jeder fünfte Zug gefahren. Im Regionalverkehr wirkte sich der Ausstand ebenfalls aus. Auch morgen will die Bahn einen Notfahrplan anbieten. Der Streik soll noch bis Freitagabend andauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 20:00 Uhr