Bernreiter bleibt bei Nein zu Nachfolgemodell für 9-Euro-Ticket

Alpenverein meldet weniger Bergunfälle im Corona-Jahr 2021

München: Der Deutsche Alpenverein hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Bergunfälle seiner Mitglieder verzeichnet als in den Jahren zuvor. Ein Grund für diesen Rückgang könnten die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Skigebiete gewesen sein. Auch die Unfallmeldungen von Klettersteigen gingen dem Verband zufolge zurück - obwohl das Interesse an den mit drahtseilen und Eisen gesicherten Steigen weiterhin hoch ist. Die DAV-Daten stehen Berichten von Bergwacht und Polizei entgegen, die zumindest in Bayern von eher steigenden Einsatz- und Unfallzahlen berichten. Details zu diesen Entwicklungen will der Verband heute in München vorstellen. Dabei soll es auch um den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf den Bergsport gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2022 09:00 Uhr