Bernie Sanders mobilisiert 36.000 Anhänger in Los Angeles

Los Angeles: Der unabhängige Senator von Vermont, Bernie Sanders, hat vor zehntausenden Menschen zum Kampf gegen US-Präsident Trump und die ihn unterstützenden Milliardäre aufgerufen. Trump baue das Land in eine autoritäre Gesellschaftsform um, warnte Sanders. Er reist seit zwei Monaten unter dem Motto "Kampf der Oligarchie" durch die USA. Zur Kundgebung in Los Angeles kamen nach Sanders' Angaben 36.000 Menschen. Viele von ihnen zeigten sich enttäuscht über den aus ihrer Sicht mangelnden Widerstand der Demokraten gegen Trumps Politik. Nach seiner eigenen Kundgebung trat Sanders überraschend beim Coachella-Musikfestival auf, das derzeit 200 Kilometer östlich von Los Angeles in der Colorado-Wüste stattfindet. Der 83-jährige wandte sich dezidiert an die jungen Besucher und rief sie auf, für die Zukunft der USA und Gerechtigkeit zu kämpfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 15:00 Uhr