Bernd Neuendorf ist neuer DFB-Präsident

EU will Ukraine weitere 500 Millionen Euro Militärhilfe geben

Versailles: Die Europäische Union will weitere 500 Millionen Euro für Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte bereitstellen. Das kündigte EU-Ratschef Michel an. Bundeskanzler Scholz sagte, der Vorschlag sei von allen Staats- und Regierungschefs positiv aufgenommen worden. Außerdem hätten sich die Mitgliedsstaaten darauf verständigt, mehr in Verteidigung zu investieren als bislang. Das werde die Verteidigungsfähigkeit Europas stärken. Über die Sanktionen gegen Russland sagte Scholz, diese zeigten eine drastische Wirkung. Der Rubel sei gefallen und viele Bürger Russlands merkten nun, dass in der Ukraine ein Krieg läuft, ­den Russland ausgelöst hat. Neben den Opfern in der Ukraine sei wirtschaftlich auch Russland ein Opfer, ausgelöst von einer gefährlichen und falschen Entscheidung von Präsident Putin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2022 16:00 Uhr