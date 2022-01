Berlusconi bewirbt sich nicht um Präsidentenamt in Italien

Mehrere tausend Menschen demonstrieren gegen Corona-Politik

Ansbach: In Bayern haben wieder mehrere tausend Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. In Ansbach in Mittelfranken waren es laut Polizei etwa 2.500 Teilnehmer, in Regensburg rund 2.300. Kleinere Aktionen gab es zum Beispiel in Passau, Straubing und München. Die Proteste sind laut Polizei insgesamt friedlich verlaufen. Es gab auch mehrere Gegendemonstrationen mit insgesamt etwa 700 Menschen. In Regensburg kam es dabei zu einem Zwischenfall. Ein Gegendemonstrant wurde wegen Beleidigung und mehreren Angriffen auf Polizeibeamte festgenommen, drei weitere kamen in Gewahrsam.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2022 21:00 Uhr