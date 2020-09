Berlins Regierender Bürgermeister unzufrieden mit Polizeieinsatz am Reichstag

Nachrichtenarchiv - 01.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem vereitelten Sturm wütender Demonstranten auf das Reichstagsgebäude hat Berlins Regierender Bürgermeister Müller Versäumnisse eingeräumt. Müller gab in der ARD-Sendung "hart, aber fair" zu, dass vor dem Bundestag zu wenige Polizisten im Einsatz gewesen seien. Wörtlich sagte er: "Das müssen wir in Zukunft besser sichern". Am Samstag standen nur drei Polizisten am Westeingang des Reichstagsgebäudes mindestens 300 Demonstranten gegenüber. Nach wenigen Minuten kam Verstärkung und die Polizei drängte die Menschen zurück.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.09.2020 02:00 Uhr