Berlins Regierender Bürgermeister Müller hofft auf personelle Verstärkung durch den Bund

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Hintergrund steigender Corona-Neuinfektionen hat Berlins Regierender Bürgermeister Müller um Verständnis für weitere Maßnahmen geworben. Wörtlich sagte er: "Wir haben es gemeinsam in der Hand, wie es sich weiterentwickelt." Müller nimmt gemeinsam mit zehn weiteren Kollegen deutscher Großstädte an der Videokonferenz mit Kanzlerin Merkel teil. Dabei soll über die künftige Strategie im Kampf gegen Corona - insbesondere in Metropolen - beraten werden. Er hoffe darauf, so Müller, dass die Städte künftig personell durch den Bund verstärkt werden. Gerade in den Gesundheitsämtern seien noch viel zu viele Stellen unbesetzt, da es an der Nachfrage mangele. Mit mehr Personal in den zuständigen Behörden, so Müller, könnten die Städte auf steigende Corona-Zahlen noch schneller und besser reagieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.10.2020 10:45 Uhr