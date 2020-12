Berlins Regierender Bürgermeister Müller geht von hartem Lockdown aus

Nachrichtenarchiv - 11.12.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Baden-Württemberg will wegen der steigenden Corona-Infektionen das öffentliche Leben weiter herunterfahren. Laut der Deutschen Presseagentur ist ab Anfang nächster Woche etwa eine nächtliche Ausgangssperre geplant. Auch Thüringen setzt auf schärfere Maßnahmen. So sollen ab dem 19. Dezember etliche Geschäfte schließen, wie die Staatskanzlei mitgeteilt hat. An Schulen soll für die Klassenstufen eins bis sechs Distanzunterricht eingeführt werden. Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagte am Abend im ZDF, er gehe davon aus, dass sich Bund und Länder auf einen dreiwöchigen harten Lockdown ab dem 20ten Dezember verständigen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.12.2020 04:00 Uhr