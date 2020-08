Berlins Innensenator verteidigt Verbot von Demo

Merkel will Großveranstaltungen weiter verbieten und Rückkehrer-Tests beenden

Berlin: Angesichts der wieder ansteigenden Corona-Zahlen beraten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten derzeit das weitere Vorgehen. Vorab sind einige Vorschläge bekannt geworden, mit denen Merkel in die Gespräche gegangen ist. Unter anderem will sie die kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer zum Ende der Sommerferien Mitte September einstellen. Wer aus Risikogebieten kommt, soll stattdessen sofort 14 Tage in Quarantäne. Bayerns Ministerpräsident Söder ist strikt gegen eine solche Kursänderung. Desweiteren will Merkel, dass alle Großveranstaltungen - wie Konzerte, Volksfeste oder Sportevents - bis Jahresende verboten bleiben. Damit drohen noch mindestens vier Monate lang Fußball-Geisterspiele. Privatveranstaltungen sollen nach dem Willen des Bundes auf 25 Personen beschränkt werden - und außerhalb des Privatbereichs auf 50. Mit diesen Vorschlägen dürfte Merkel ebenfalls auf Widerstand stoßen. So hatte etwa Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig erklärt, einheitliche Regeln zu Familienfeiern werde sie auf keinen Fall mitmachen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2020 12:00 Uhr