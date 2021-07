Berlins Bürgermeister Müller lehnt Wohnungsenteignungen ab

Nachrichtenarchiv - 02.07.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit Blick auf den anstehenden Volksentscheid in der Hauptstadt hat der Regierender Bürgermeister Müller noch einmal bekräftigt, dass er die Enteignung von Wohnungskonzernen strikt ablehnt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Müller, Enteignungen seien eine Konfrontation, die nicht weiterhelfe. Nach den Worten des SPD-Politikers führt ein solcher Schritt auch nicht zu mehr Wohnungen. Müller plädierte für einen Dialog mit den Wohnungskonzernen. Seiner Ansicht nach müssen außerdem starke kommunalen Gesellschaften mit Neubau und Regulierungen dafür sorgen, dass die Mietpreise nicht weiter steigen. Gleichzeitig bezeichnete er den Volksentscheid als ein legitimes demokratisches Mittel. Die Berliner können in einem Volksentscheid am 26. September über Enteignungen von Immobilienkonzernen mit mehr als 3.000 Wohnungen abstimmen. Ein Mieterbündnis hatte die für den Entscheid nötigen Unterschriften gesammelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2021 12:00 Uhr