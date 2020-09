Berlins Bürgermeister hält wenig von Maskenpflicht im Freien

Nachrichtenarchiv - 24.09.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat Berlins Regierender Bürgermeister Müller mögliche Einschränkungen angekündigt. Eine Maskenpflicht im Freien wie in München lehnte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF aber ab. Das werde in Berlin "eher kritisch" gesehen, sagte Müller. Anfang kommender Woche werde der Senat womöglich neue Regeln beschließen. Wahrscheinlich sei, dass die erlaubte Zahl der Teilnehmer bei persönlichen Treffen reduziert werde. Berlin weist mit 21 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen den höchsten Inzidenzwert unter den Bundesländern auf. Der innerstädtische Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hatte den Warnwert von 50 zuletzt überschritten, im Bezirk Mitte liegt die Sieben-Tage-Inzidenz gerade bei 42.

