Berliner Volksbühnen-Intendant René Pollesch ist tot

Berlin: Der Intendant der Berliner Volksbühne, René Pollesch, ist tot. Er starb nach Angaben des Theaters plötzlich und unerwartet im Alter von 61 Jahren. Der Dramatiker und Regisseur war seit 2021 Intendant der Volksbühne. Pollesch gehörte zu den prägenden Theatermachern des deutschen Sprachraums. Er verfasste etwa 200 Stücke, die in enger Zusammenarbeit mit den Schauspielern entstanden. Pollesch arbeitete unter anderem an den Münchner Kammerspielen, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Staatstheater Stuttgart sowie am Burgtheater in Wien und am Schauspielhaus Zürich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 22:45 Uhr