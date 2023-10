Berliner Verwaltungsgericht bestätigt Verbot von propalästinensischen Demos in Berlin

Berlin: Das Verbot mehrerer pro-palästinensischer Demonstrationen in der Bundeshauptstadt ist rechtens. Das Berliner Verwaltungsgericht hat einen Eilantrag gegen das Verbot abgewiesen. Die Polizei habe aus früheren Versammlungen zu Recht darauf schließen dürfen, dass unmittelbare Gefahren drohen, sagte eine Gerichtssprecherin am Abend. Dabei gehe es beispielsweise um antisemitische Parolen oder das Zünden von Pyrotechnik. Die Kundgebungen waren ursprünglich für den Nachmittag geplant, aber bereits gestern untersagt worden. Die Berliner Polizei war am Abend im Stadtteil Neukölln im Einsatz. Trotz des Verbots hätten sich dort viele Menschen versammelt, deren Personalien aufgenommen wurden. Seit dem Hamas-Angriff auf Israel am Samstag kam es in der Hauptstadt mehrmals zu Sympathiebekundungen mit der Hamas, vor allem im Bezirk Neukölln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 20:45 Uhr