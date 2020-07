Berliner U-Bahnhof Mohrenstraße wird wegen Rassismus-Kritik umbenannt

Trump beklagt Kampagne zur Auslöschung der US-Geschichte

Washington: Ein neuer Corona-Rekordwert überschattet den heutigen Nationalfeiertag in den USA. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden mehr als 57.000 Neuinfektionen gemeldet. Trotzdem will US-Präsident Trump die Feierlichkeiten zum 4. Juli nicht einschränken und setzt auf Paraden und Feuerwerk mit zehntausenden Zuschauern. Bei seiner Rede am Nationaldenkmal Mount Rushmore in South Dakota machte er Stimmung gegen die landesweiten Anti-Rassismus-Proteste. Es sei eine gnadenlose Kampagne zur Auslöschung unserer Geschichte im Gange, sagte Trump. Wütenden Mobs versuchten, Statuen der Gründerväter der USA zu Fall zu bringen. Dieser Angriff auf die Freiheit müsse schnell gestoppt werden. Bei den Demonstrationen waren in mehreren Städten auch Statuen von historischen Personen gestürzt worden, die mit Rassismus in Verbindung gebracht werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2020 07:00 Uhr