Berliner Stadtentwicklungssenatorin Lompscher tritt zurück

Berlin: Die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher, hat ihren Rücktritt erklärt. Die Linke-Politikerin begründete dies mit einem Fehler in ihrer Steuererklärung. Konkret ging es um die Abrechnung der Bezüge aus ihrer Verwaltungsrats- und Aufsichtsratstätigkeit. Dieser Fehler sei ihr bewusst geworden, als sie in dieser Woche eine Anfrage aus dem Berliner Abgeordnetenhauses beantwortete. Sie habe sofort reagiert und den Differenzbetrag an die Landeskasse überwiesen. Lompscher gilt als eine Erfinderin des umstrittenen Berliner Mietendeckels.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.08.2020 02:00 Uhr