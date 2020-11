Berliner SPD wählt Giffey zur Co-Vorsitzenden

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD in der Bundeshauptstadt wird künftig von Bundesfamilienministerin Giffey und dem Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Saleh*, geführt. Das teilten die Berliner Sozialdemokraten zu Beginn des zweiten Tages beim weitgehend digitalen Landesparteitag mit. Die Delegierten hatten ihre Stimmzettel gestern Abend in den Kreisgeschäftsstellen abgegeben. Bisher stand der Regierende Bürgermeister Müller an der Parteispitze. Er trat nicht wieder an und will im kommenden Jahr in den Bundestag wechseln. Giffey kündigte nach ihrer Wahl an, dass sie nun auch als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl im kommenden September antreten wird. Sie ist damit potenzielle Nachfolgerin Müllers als Regierende Bürgermeisterin, sofern die SPD wieder eine Regierungsmehrheit erringen sollte. * Sa'lée

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.11.2020 09:45 Uhr