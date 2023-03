Berliner SPD-Vorstand stimmt für Koalitionsgespräche mit CDU

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils trüb

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, nur in Teilen Schwabens und Oberbayerns Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte +1 bis -6 Grad. Auch am Tag wieder zweigeteiltes Wetter. 5 bis 13 Grad. Am Freitag in unmittelbarer Alpennähe überwiegend bewölkt und ganz vereinzelt Regen. Am Samstag dann im Norden Frankens viele Wolken, aber meist trocken. Im Rest Bayerns wieder freundlich. 3 bis 10 Grad. In der Nacht teilweise leichter Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2023 23:00 Uhr