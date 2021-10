Berliner SPD und Grüne stimmen für Beginn von Koalitionsverhandlungen

Das Wetter: im Süden neblig, teils auch freundlich, von Unterfranken her Regenwolken. Maximal 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute im Süden in der Früh neblig, an den Alpen später sonnig, sonst von Unterfranken her Regenwolken. Maximal 11 bis 17 Grad. In der Nacht zunehmend klar, bei Werten um 7 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Morgen heiter, in Franken etwas Regen, 18 bis 22 Grad. Am Donnerstag sehr windig, mit Sonne, Wolken und Schauern bei 12 bis 17 Grad. Am Freitag Sonne-Wolken-Mix, einzelne Schauer, etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2021 06:00 Uhr