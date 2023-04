Berliner SPD stimmt für Koalition mit CDU

Kurzmeldung ein/ausklappen Bayerische Brauer legen morgen ihre Arbeit nieder

München: Morgen legen viele Brauer landesweit ihre Arbeit nieder. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mitteilte, sollen die Warnstreiks 24 Stunden dauern. Am Mittag ist eine zentrale Kundgebung auf der Theresienwiese in München geplant. Die Veranstalter rechnen eigenen Angaben zufolge mit rund 600 Teilnehmenden. In ihrer ersten Verhandlungsrunde Ende März konnten sich Gewerkschaft und die Arbeitgeber nicht einigen. Die NGG fordert für die etwa 10.000 Brauerei-Beschäftigten in Bayern Lohnerhöhungen von 12 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem soll es Verbesserungen für Auszubildende geben. Die Tarifgemeinschaft bayerischer Brauereien hatte in der ersten Verhandlungsrunde rund 10 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren angeboten.

