Berliner Senatorin Giffey wird bei tätlichem Angriff verletzt

Berlin: Erneut ist es in Deutschland zu Übergriffen auf Politikerinnen gekommen. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey wurde angegriffen und leicht verletzt. Laut Polizei attackierte ein Mann sie in einer Bibliothek, er traf Giffey mit einem Beutel mit schwerem Inhalt an Kopf und Nacken. Sie begab sich kurzzeitig in ein Krankenhaus. Auch in Dresden wurde erneut eine Grünen-Politikerin bedroht und bespuckt. Das teilte die Polizei am Abend mit. Die 47-Jährige hängte demnach in Begleitung Wahlplakate auf, als ein Mann sie beiseite stieß, zwei Plakate herunterriss und die Anwesenden beleidigte und bedrohte. Eine Frau sei dazugekommen und habe die Politikerin bespuckt. Beide Verdächtigen wurden festgenommen. Die Innenminister von Bund und Ländern sprachen sich bei einer Sonderkonferenz gestern Abend dafür aus, Strafrechtsverschärfungen für Angriffe auf Politiker zu prüfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 08:00 Uhr