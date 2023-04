Berliner Senat kommt nach Wahlkrimi zu erster Sitzung zusammen

Meldungsarchiv - 28.04.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der Hauptstadt kommt der Senat am Vormittag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Der neue Regierende Bürgermeister Wegner und die zehn Senatorinnen und Senatoren von CDU und SPD wurden am Abend vereidigt. Zuvor war Wegner erst im dritten Anlauf ins Amt gewählt worden, möglicherweise mit Stimmen der AfD. Sicher ist das nicht. Die Wahl ist geheim. Grünen-Co-Chefin Lang sprach auf Twitter von einem großen Schaden für die Demokratie. Der Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Korte, sprach vom Verdacht, Wegner sei Bürgermeister von Gnaden der AfD. Wegner erklärte im Gespräch mit dem RBB, die AfD wolle chaotisieren. Er lasse sich aber nicht beirren. Wegner ist der erste CDU-Bürgermeister in der Hauptstadt seit fast 22 Jahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2023 05:00 Uhr