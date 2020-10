Berliner Senat beschließt strenge Corona-Auflagen

Berlin: Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen gelten in der Bundeshauptstadt bald eine nächtliche Sperrstunde und strengere Kontaktverbote für drinnen und draußen. Das hat der Berliner Senat beschlossen. Die meisten Geschäfte sowie alle Restaurants und Bars müssen von 23 bis 6 Uhr schließen. Im Freien dürfen sich in dieser Zeit nur noch fünf Personen oder Menschen aus zwei Haushalten versammeln. An privaten Feiern in geschlossenen Räumen dürfen nur noch höchstens 10 statt bisher 25 Personen teilnehmen. Die strengeren Maßnahmen, die ab Samstag gelten, zielen vor allem auf private Feiern und illegale Partys ab. Die Behörden sehen diese als Treiber des Infektionsgeschehens. - Auch in Frankfurt am Main gilt ab dem Wochenende eine Sperrstunde, außerdem wird der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum verboten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 06:00 Uhr