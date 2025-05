Berliner Polizist wird bei Angriff schwer verletzt

Berlin: Ein Polizist ist bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Dem Beamten sei am Abend im Stadtteil Neukölln in den Hals gestochen worden, teilte die Polizei mit. Der Täter habe vor einer Wache ein Polizeifahrzeug manipuliert. Als ein Beamter den 28-Jährigen ansprach, habe dieser ein Messer gezogen und zugestochen. Erst am Donnerstag hatte in Berlin ein Polizist bei einer pro-palästinensischen Demonstration schwere Verletzungen erlitten. Er war den Ermittlungen nach von Teilnehmern in die Menge hineingerissen und niedergetrampelt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2025 10:00 Uhr