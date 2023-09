Berliner Polizist steht unter Drogenhandelverdacht

Berlin: Ein Polizeibeamter steht unter Verdacht, sich an Drogenhandel beteiligt zu haben. Als Gesellschafter einer Autovermietung soll der 40-Jährige in Berlin verschiedene Fahrzeuge für Drogenhandel zur Verfügung gestellt haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. In Berlin und Brandenburg wurden demnach insgesamt 17 Gebäude in dem Zusammenhang durchsucht. Ermittelt wird den Angaben zufolge gegen insgesamt sieben Beschuldigte im Alter zwischen 24 und 63 Jahren. Neben dem Polizisten gebe es einen weiteren Hauptverdächtigen, der als Geschäftsführer der Autovermietung agiert haben soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 21:00 Uhr