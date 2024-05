Berliner Polizei räumt Pro-Palästina-Camp auf Uni-Gelände

Berlin: Die Freie Universität lässt Protestcamps pro-palästinensischer Aktivisten auf ihrem Gelände räumen. Am Vormittag hatten etwa 150 Demonstranten im Theaterhof der Hochschule in Dahlem Bänke und Zelte aufgestellt. Laut Universitätsführung versuchten sie auch, in Hörsäle einzudringen. Die Polizei begann am Nachmittag mit der Räumung. - Israel hat palästinensischen Berichten zufolge erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder Streitkräfte in den sogenannten Philadelphi-Korridor geschickt. Über diesen schmalen Streifen im Grenzgebiet zwischen dem Gazastreifen und Ägypten sollen Waffen in das Palästinensergebiet gelangt sein. Auch der Grenzübergang Rafah steht nun auf der palästinensischen Seite unter israelischer Kontrolle. Die Vereinten Nationen verurteilten das Vorgehen des israelischen Militärs in und um Rafah wegen der Folgen für die Zivilbevölkerung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 16:00 Uhr