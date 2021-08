Berliner Polizei nimmt bei Corona-Protesten etwa 100 Menschen fest

US-Botschaft ruft dazu auf Kabuler Flughafens zu verlassen

Die US-Botschaft in Afghanistan hat alle Amerikaner in der Nähe des Kabuler Flughafens dazu aufgerufen, das Gebiet zu verlassen. Sie verweist auf eine, so wörtlich, "spezifische, glaubwürdige Bedrohung". Wer noch nicht am oder in der Nähe des Flughafens sei, solle dort auch nicht hinkommen. Die Warnung ist damit noch eindringlicher und konkreter als vorherige Appelle. Bereits zuvor hatte Biden vor einem erneuten Anschlag gewarnt. Donnerstag hatte sich ein Selbstmordattentäter des regionalen Ablegers der Terrormiliz IS in die Luft gesprengt und rund 170 Menschen, darunter 13 US-Soldaten, getötet. In einem Vergeltungsschlag töteten die USA zwei hochrangige Mitglieder des IS.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.08.2021 04:00 Uhr