Berliner Polizei nimmt bei Corona-Protesten 100 Menschen fest

Nachrichtenarchiv - 28.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Polizei in der Bundeshauptstadt hat bei Protesten gegen die Corona-Politik mehr als 100 Menschen festgenommen. Mehrere tausend Demonstranten waren trotz des Verbots mehrerer Kundgebungen gegen die staatlichen Corona-Auflagen durch Berlin gezogen. Einige von ihnen griffen Polizisten an, ein Beamter wurde verletzt. Die Polizei setzte Reizgas ein. - In Frankreich protestierten nach Behördenangaben landesweit 160.000 Menschen das siebte Wochenende in Folge gegen die verschärften Corona-Regeln der Regierung. Die Polizei meldete 16 Festnahmen und drei verletzte Beamte. Die Proteste richten sich vor allem gegen eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen sowie den sogenannten Gesundheitspass zum Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2021 22:00 Uhr