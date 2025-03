Berliner Polizei nimmt 15 Rechtsradikale bei Demo fest

Berlin: Bei einer Demonstration von Rechtsradikalen sind in der Hauptstadt mindestens 15 Teilnehmer festgenommen worden. Ein Polizeisprecher sagte, sie hätten gegen das Vermummungsverbot verstoßen oder verfassungsfeindliche Symbole gezeigt. Insgesamt nahmen an der Demonstration 850 Rechtsradikale teil. Gegendemonstranten behinderten die Veranstaltung mit Sitzblockaden. Auch hier gab es Festnahmen. Auf der Theresienwiese in München demonstrierten rund 550 Menschen für flächendeckende Grenzkontrollen und gegen eine weitere Unterstützung der Ukraine. Angemeldet worden war eine mindestens zehnmal größere Veranstaltung. In Rosenheim demonstrierten rund 1.000 Menschen gegen Waffenlieferungen und für diplomatische Wege im Ukraine-Krieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 18:00 Uhr