Berliner Polizei löst Demonstration gegen Corona-Maßnahmen auf

Berlin: Die Polizei hat am frühen Nachmittag die Auflösung der umstrittenen Corona-Demonstration angekündigt. In einer Durchsage hieß es, die Schutz-Auflagen seien verletzt worden. Mindestabstände seien trotz wiederholter Aufforderungen nicht gewahrt worden. Es bleibe deshalb keine andere Möglichkeit. Wie schnell die Maßnahme umgesetzt werden kann, ist noch unklar. Bis zum Mittag hatten sich nach Polizeiangaben etwa 18.000 Demonstranten in Berlin-Mitte versammelt. Zeitweise war die Stimmung den Angaben zufolge aufgeheizt, nach Provokationen aus Reihen der rechtsextremen Identitären Bewegung. Die rechte Szene war auffallend präsent, viele Demonstrationsteilnehmer trugen schwarz-weiß-rote Reichsfahnen und Wikinger-T-Shirts. Auf Plakaten wurde die Bundesregierung als Verbrecherbande dargestellt, von Unterdrückung und Verstößen gegen das Grundgesetz war die Rede.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 13:45 Uhr