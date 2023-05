Berliner Polizei ermittelt gegen Roger Waters

Kurzmeldung ein/ausklappen In Nürnberg wird 100.000. Stolperstein verlegt

Nürnberg: In Nürnberg wird der europaweit 100.000. Stolperstein verlegt. Der Bildhauer Gunter Demnig setzt ihn vor einem Anwesen in der Bartholomäusstraße in den Gehweg. Insgesamt werden heute in Nürnberg zehn Stolpersteine verlegt. Demnig verlegt sie seit 1996 vor den letzten selbstgewählten Wohnorten von Menschen, die in der Nazi-Zeit verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Das Projekt gilt als größtes dezentrales Denkmal der Welt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2023 14:00 Uhr