Berliner Philharmoniker spielen Europakonzert in kleiner Besetzung

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Philharmoniker wollen ihr traditionelles Europa-Konzert am 1. Mai trotz der Corona-Pandemie aufführen - allerdings in kleiner Besetzung und in der Berliner Philharmonie. Wie das Orchester heute mitteilte, wurde das Programm an eine kammermusikalische Besetzung angepasst: So wird es unter anderem eine entsprechende Bearbeitung von Mahlers vierter Sinfonie geben. Das Konzert mit einem Grußwort von Bundespräsident Steinmeier wird am Freitag um 11 Uhr im "Ersten" übertragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 20:00 Uhr