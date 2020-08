Berliner Landgericht entscheidet über Kalbitz-Rauswurf

Nawalnys Blut weist laut Ärzten keine Spuren von Gift auf

Omsk: Im Fall des schwer kranken Kreml-Kritikers Nawalny haben die russischen Ärzte nach Angaben der Klinik keine Spuren von Gift in seinem Blut gefunden. Die Diagnose stehe fest, sagte einer der behandelnden Mediziner. Außerdem verteidigte die Kinik in Omsk ihre Entscheidung, den 44-Jährigen nicht zur Behandlung nach Deutschland ausfliegen zu lassen. Man halte ihn nicht für transportfähig. Ihn jetzt auszufliegen, würde Nawalnys Leben bedrohen, sagte Krankenhaus-Chef Murachowski. Dagegen kritisierte die Sprecherin des Oppositionellen das Transportverbot als eine direkte Bedrohung für das Leben des Aktivisten. Ein Privatjet mit einem Ärzteteam an Bord war am frühen Morgen in Nürnberg gestartet und ist inzwischen in Omsk gelandet. Noch ist allerdings unklar, ob die deutschen Mediziner zu Nawalny vorgelassen werden, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Es gebe zahlreiche rechtliche Fragen, so der Klinik-Chef in Omsk.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 11:00 Uhr