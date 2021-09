Berliner Landeswahlleiterin tritt zurück

FDP wird mit Union sprechen, Grüne zunächst mit SPD

Berlin: Nach dem Vorsondierungs-Gespräch zwischen den Spitzen von Grünen und FDP gestern werden Vertreter beider Seiten am kommenden Freitag in größerer Runde zusammenkommen; das haben FDP-Generalsekretär Wissing und Grünen-Co-Chefin Baerbock am Nachmittag angekündigt. Die FDP-Spitze wird am Wochenende auch mit der Union und danach mit der SPD sprechen. Wissing betonte, eine Jamaika-Koalition mit Union und Grünen sei für die Freien Demokraten weiterhin die bevorzugte Option. Die Grünen haben für Sonntag einen Vorsondierungstermin mit der SPD vereinbart. Parteichefin Baerbock sagte, man wolle Verantwortung für die Zukunft des Landes übernehmen; mit der SPD könne man progressive Pläne umsetzen. Die Union hat die Grünen ebenfalls eingeladen - am Wochenende wollen diese auf einem Kleinen Parteitag über weitere Sondierungen beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2021 16:00 Uhr