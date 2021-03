Berliner Kliniken setzen Impfung mit Astrazenca teilweise aus

Nachrichtenarchiv - 30.03.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehrere Krankenhäuser in der deutschen Hauptstadt haben die Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca teilweise ausgesetzt. So stoppte die Berliner Universitätsklinik Charité bis auf Weiteres alle Impfungen ihrer Mitarbeiterinnen unter 55 Jahren mit dem Vakzin von Astrazeneca. Dieser Schritt ist nach den Worten einer Kliniksprecherin aus Sicht der Charité notwendig, weil inzwischen weitere Hirnvenenthrombosen bei Frauen in Deutschland bekannt geworden sind. Auch der landeseigene Berliner Klinikbetreiber Vivantes injiziert keinen Impfstoff von Astrazeneca mehr an Frauen unter 55. Bayerns Ministerpräsident Söder plädiert dafür, den Impfstoff von Astrazeneca bei der Priorisierung freizugeben. Er habe insgesamt kein gutes Gefühl bei den Einschätzungen der Experten zu diesem Impfstoff, sagte Söder. Daher müsse man sagen: "Wer will und wer sich's traut, der soll auch die Möglichkeit haben."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2021 14:00 Uhr