Berliner Karneval der Kulturen findet nach dreijähriger Pause wieder statt

Kurzmeldung ein/ausklappen Ifo-Experten erwarten langsames Abflauen der Preiserhöhungen

München: Das Ifo-Institut rechnet damit, dass die Verbraucherpreise in den nächsten Monaten nicht mehr so stark steigen. Anlass ist eine Studie zu den Preiserwartungen der Unternehmen in Deutschland. Diese sind so niedrig wie seit zwei Jahren nicht mehr. Bei Nahrungs- und Genussmitteln geht der Index zwar auch zurück, ist aber immer noch vergleichsweise hoch. Deswegen rechnen die Ifo-Experten damit, dass die hohe Inflation nur langsam sinkt. Es gibt aber auch Ausreißer in die andere Richtung. So sind die Preiserwartungen für Fahrräder deutlich gefallen - sie dürften also in der Regel günstiger werden.

