Berliner Justiz leitet 355 Verfahren nach Silvesterkrawallen ein

Nachrichtenarchiv - 04.01.2023 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den Silvesterkrawallen in der Hauptstadt hat die Polizei weitere Details zu den Tatverdächtigen bekannt gegeben. Alle 145 festgenommenen Personen sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Insgesamt wurden 355 Verfahren eingeleitet - unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung. Die meisten Verdächtigen sind Deutsche, danach folgt eine größere Gruppe mit afghanischem Pass und eine weitere Gruppe Syrer. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey kündigte als Konsequenz einen regionalen Gipfel gegen Jugendgewalt an. // Anmerkung der Redaktion: Die Formulierung in dieser Meldung "Die meisten Verdächtigen sind Deutsche..." ist unglücklich, weil sie ein falsches Bild erzeugt. Korrekt ist, dass die Gruppe mit deutscher Staatsangehörigkeit am größten ist - im Vergleich zu anderen Herkunftsländern. Deshalb von "den meisten" zu sprechen, war missverständlich. Wir bitten das zu entschuldigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2023 23:00 Uhr