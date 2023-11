Berliner Islamkonferenz steht im Zeichen des Nahost-Kriegs

Berlin: Auf Einladung von Innenministerin Faeser hat am Vormittag die diesjährige Islamkonferenz begonnen. Die SPD-Politikerin sagte zum Auftakt, das Treffen stehe im Schatten des Terrorangriffs der Hamas auf Israel. Ihr sei wichtig, hier eine klare Stellungnahme zu bekommen - hier gebe es kein "Aber". Der Nahost-Konflikt dürfe nicht auf deutschen Straßen ausgetragen werden. Deutschland sei nicht nur ein Einwanderungsland, sondern auch ein Land, in dem Menschen Schutz vor Konflikten und Kriegen suchen und finden, so Faeser. Wenn Israel-Hass dazu führe, dass Juden in Deutschland wieder zur Zielscheibe werden, müsse das mit aller Härte verfolgt werden. Die Islamkonferenz werde sich zwei Fragen widmen, so die Innenministerin: wie kann man Muslimfeindlichkeit hierzulande bekämpfen und Antisemitismus begegnen?

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 12:00 Uhr