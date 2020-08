Berliner Innensenator warnt vor konfliktreichem Wochenende

Das Wetter: Sonne und Wolken, später Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt. Erst in Franken, später auch im übrigen Bayern Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte erreichen 22 bis 26 Grad. Auch in den nächsten Tagen oft Regen, teils anhaltend. Dabei maximal 14 bis 22 Grad. In den Nächten Tiefstwerte zwischen 13 und 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2020 06:00 Uhr