Berliner Innensenat verurteilt Gewalt bei Protesten gegen Hausräumung

Söder will zweiten Lockdown nach eigener Aussage verhindern

München: Ministerpräsident Söder befürchtet angesichts steigender Corona-Infektionen einen neuen Lockdown. Auf der virtuellen Landesversammlung der Frauenunion erklärte Söder, aufgrund von Leichtsinn und nachlassender Disziplin schnellten die Zahlen auch in Deutschland wieder nach oben. Der CSU-Chef betonte, einen kompletten zweiten Lockdown wolle er unbedingt verhindern. Das sei wichtig für Wirtschaft und Arbeit. Und auch Schulen und Kitas sollten unbedingt offen bleiben. Leider sei man aber auf dem Weg zu exponentiellem Wachstum, so Söder. Die größte Herausforderung sieht er in den Großstädten. Hier laute die Devise: "Mehr Maske, weniger Alkohol, kleinere Versammlungen und kleinere Partys." Söder verwies außerdem auf die hohen Infektionszahlen in Spanien und Frankreich. In Deutschland sei die Entwicklung ähnlich, nur zeitversetzt. Diesen zeitlichen Vorsprung dürfe man nicht verspielen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2020 17:00 Uhr