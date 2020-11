Berliner Großkrankenhaus Vivantes steht kurz vor Aufnahmestopp

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel appelliert an die Bevölkerung, sich auch in der Adventszeit, an Weihnachten und zum Jahreswechsel an die Auflagen im Kampf gegen das Coronavirus zu halten. So werde man gemeinsam stärker sein als das Virus, sagte sie in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Gesundheitsminister Spahn rechnet damit, dass Mitte Dezember die ersten Impfstoffe zugelassen werden können. Im BR verwies Spahn auf das Angebot an die Mitarbeiter von Gesundheitsberufen, sich zuerst impfen zu lassen. Unterdessen wurde bekannt, dass eines der größten Krankenhäuser Deutschlands auch wegen vieler Covid-19-Fälle vor einem Aufnahmestopp steht. Wie der Berliner Tagesspiegel berichtet, soll das Vivantes-Krankenhaus in Berlin-Neukölln künftig keine Patienten mehr von den Rettungsdiensten annehmen. Laut einem Vivantes-Betriebsrat sind vor allem die fehlenden Pflegekräfte das Problem..

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2020 22:00 Uhr