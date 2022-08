Berliner Gericht verurteilt Klimaaktivist nach Straßenblockade

Nachrichtenarchiv - 30.08.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum ersten Mal ist in Deutschland ein Klimaaktivist im Zusammenhang mit Blockadeaktionen der Gruppe "Letzte Generation" verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten entschied, dass der 20-Jährige sich der Nötigung schuldig gemacht hatte. Es verhängte 60 Stunden Freizeitarbeit. Der junge Mann hatte eingeräumt, sich im Juni an einer Aktion der Gruppe "Letzte Generation" beteiligt zu haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte er sich mit sechs weiteren Menschen in den Morgenstunden auf eine Stadtautobahn in Berlin gesetzt und mit Klebstoff am Boden fixiert. Ursprünglich war gegen den 20-Jährigen ein Strafbefehl über 450 Euro Geldstrafe erlassen worden. Dagegen hatte der Aktivist Einspruch eingelegt.

