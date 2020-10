Berliner Gericht hebt Corona-Sperrstunde auf

Österreich stellt Corona-Ampel für vier Bezirke auf Rot

Wien: Angesichts steigender Infektionszahlen hat Österreich seine Corona-Ampel für vier Bezirke auf Rot gestellt. Betroffen sind die Stadt Wels in Oberösterreich, Hallein im Land Salzburg sowie Innsbruck Stadt und Innsbruck Land in Tirol. Für diese Bezirke bestehe ein sehr hohes Ansteckungsrisiko, hieß es. Innsbruck-Land und Hallein grenzen an Bayern. In ganz Österreich war die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages auf den Rekordwert von 1.552 Fällen gestiegen. Im Vergleich zu Deutschland sind die Zahlen in Österreich - unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl - in etwa doppelt so hoch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2020 12:00 Uhr