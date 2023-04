Berliner Flughafen wird seit der Früh bestreikt

Kurzmeldung ein/ausklappen Dritte Bundeswehrmaschine mit Evakuierten aus Sudan in Jordanien gelandet

Khartum: Vor dem Hintergrund der erbitterten Kämpfe im Sudan hat die Bundeswehr mittlerweile mehr als 300 Menschen aus der Hauptstadt des nordafrikanischen Landes ausgeflogen. Nach der Landung von zwei Maschinen mit jeweils rund 100 Passagieren an Bord in Jordanien landete in der Nacht auch ein dritter Militärtransporter, wie ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr bestätigte. Insgesamt seien mit den drei Flugzeugen vom Typ Airbus A400M sowohl deutsche Staatsbürger als auch Angehörige anderer Nationen in Sicherheit gebracht worden. Die Evakuierungen hätten gut funktioniert. Der Einsatz, an dem mehrere hundert Fallschirmjäger beteiligt waren, wurde über mehrere Tage hinweg vorbereitet. Bei den Gefechten in der sudanesischen Hauptstadt wurden bislang mehr als 420 Menschen getötet und über 3.700 verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2023 07:00 Uhr