Berliner Flughafen Tegel stellt seinen Betrieb ein

Das Wetter: Teils klar, teils neblig oder bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht in Süd- und Ostbayern neblig. In Unterfranken bewölkt und am Morgen in der Untermain-Region etwas Regen. Tiefstwerte plus 4 bis minus 1 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch Es bleibt teils trüb, teils freundlich. Besonders in höheren Lagen oft sonnig. In den Nächten 5 bis 1, tagsüber 4 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2020 18:00 Uhr