Berliner Ensemble würdigt Rolf Hochhuth

Nach Steuerschätzung: Scholz kündigt weiteres Konjunkturprogramm an

Berlin: Die Corona-Krise reißt ein riesiges Loch in die Staatskassen. Erstmals seit der Finanzkrise 2009 sinken die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Die Steuerschätzer rechnen im laufenden Jahr mit fast 100 Milliarden Euro weniger, als noch im Herbst. Und bis 2024 könnte das Einnahmeminus deutlich über 300 Milliarden Euro liegen. Bundesfinanzminister Scholz zeigte sich aber bei der Vorstellung der Zahlen nicht überrascht und betonte, Deutschland sei gewappnet. Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, kündigte Scholz ein neues Konjunkturprogramm Anfang Juni an, wenn die meisten Beschränkungen gelockert sind. Investitionen in eine moderne und klimafreundliche Zukunft sollten die Richtschnur sein, so Scholz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2020 17:00 Uhr