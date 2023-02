Berliner CDU lädt SPD und Grüne zu Sondierungsgesprächen ein

Nachrichtenarchiv - 13.02.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Sieg der CDU bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus will Spitzenkandidat Wegner die SPD und die Grünen heute Abend zu Sondierungsgesprächen einladen. Der Regierungsauftrag liege klar bei seiner Partei, so Wegner. CDU-Chef Merz sagte vor kurzem bei einer Pressekonferenz in Berlin, das Ergebnis zeige, dass die Wählerinnen und Wähler in Berlin einen Wechsel wollten. Die SPD, so deren Spitzenkandidatin und Regierende Bürgermeisterin Giffey, setze dagegen auf eine erneute Koalition mit Grünen und Linken. Ähnlich hatte sich Grünen-Spitzenkandidatin Jarasch geäußert. Die stellvertretende Linken-Chefin Schubert verwies auf einer Pressekonferenz in Berlin darauf, dass es einen Senat gebe, der erst einmal weiterarbeiten werde. FDP-Chef Lindner erklärte, obwohl seine Partei in Berlin an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert ist, werde sie ihren bundespolitischen Kurs nicht ändern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2023 14:00 Uhr