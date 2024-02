Berliner CDU fordert Neuwahlen im Bund

Berlin: Nach der teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin hat sich die dortige CDU für generelle Neuwahlen im Bund ausgesprochen. Der Landesvorsitzende und Regierende Bürgermeister, Wegner, sagte, er nehme von dieser Ampel nichts Konstruktives mehr wahr. Der Finanzminister und der Wirtschaftsminister stritten sich und der Kanzler schweige. So wird Deutschland laut Wegner nicht wieder konkurrenzfähig. Berlins FDP-Landeschef Meyer räumte zwar die Niederlage seiner Partei bei der Wahlwiederholung ein, sagte aber, dies habe keine Auswirkungen auf die konstruktive Arbeit in der Regierungskoalition. Ähnlich äußerten sich Vertreter von SPD und Grünen. Die Parteien der Ampelkoalition hatten bei der Wahlwiederholung in Berlin Einbußen erzielt. CDU und AfD legten zu, das Ergebnis der Linkspartei blieb unverändert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 12:00 Uhr